Reggina, arriva l’ufficialità: Simone Edera torna in amaranto

Simone Edera torna a vestire la maglia della Reggina. E’ arrivata l’ufficialità da parte del club amaranto. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Simone Edera, che torna a vestire la maglia amaranto dopo l’esperienza nella stagione 2020/21. L’attaccante ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo. Simone Edera è un giocatore mancino dotato di ottima tecnica individuale, rapidità e visione di gioco. Si distingue per la sua capacità di saltare l’uomo con naturalezza, creando superiorità numerica nelle zone offensive del campo. Predilige agire da ala destra, per rientrare sul piede sinistro e cercare la conclusione o l’assist”.

“Classe 1997, nato a Torino il 9 gennaio, Edera cresce calcisticamente nel settore giovanile del Torino, club con cui esordisce in Serie A il 20 aprile 2016, allo Stadio Olimpico, nella sfida contro la Roma. Nella stagione successiva viene ceduto in prestito prima al Venezia e poi al Parma, con cui vince i play-off di Serie C realizzando il gol decisivo nella gara di ritorno dei quarti contro la Lucchese. Tornato al Torino, colleziona 38 presenze in Serie A, condite da 4 gol e 2 assist, vivendo anche una parentesi di sei mesi con la maglia del Bologna. Con le selezioni giovanili della Nazionale italiana ha totalizzato 24 presenze e 5 reti. Il suo palmarès è impreziosito da una vittoria del campionato Primavera e di una Supercoppa”.

“Dopo il lungo stop causato dall’infortunio subito in Lecce-Reggina, Edera riprende l’attività agonistica con la Primavera del Torino, per poi trasferirsi in Serie C con il Nuovo Pordenone (10 presenze e 1 gol nella stagione 2022/23) e successivamente con la Spal (13 presenze). Nell’ultima stagione ha militato in Serie D con il Chieri, mettendo a segno 4 gol in 9 apparizioni”.

Non si discutono le qualità del calciatore, che fino all’infortunio prometteva molto bene. Arrivato alla Reggina in Serie B, aveva fatto intravedere buone cose, in quei pochi mesi con Baroni in panchina. Il grave stop, però, ha rallentato la crescita e negli ultimi quattro anni è sceso in campo solo 32 volte, ripartendo dalla Serie D nella scorsa stagione. La speranza, per i tifosi amaranto, è che per lui – a 28 anni – possa esserci una nuova ripartenza, ma il suo acquisto non può che essere definito l’ennesima scommessa e incognita di una società che non è in grado di accaparrarsi i giocatori migliori, quelli che la Serie D l’hanno già vinta e anche più volte. La storia recente insegna che con incognite e scommesse, con giocatori fragili fisicamente e con poche presenze negli ultimi anni, i campionati non si vincono.