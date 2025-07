Reggina, Alessandro Lucarelli e il tuffo nel passato: l’incontro in città con Lillo Foti e Barillà

StrettoWeb

Gli saranno riaffiorati tanti ricordi, per forza. Uno l’ha anche svelato, il più bello di quei due anni: il fiume di tifosi festanti sul Lungomare dopo la salvezza conquistata nella stagione della penalizzazione, quella in cui è stato capitano della Reggina. Alessandro Lucarelli ieri è tornato a Reggio Calabria, dopo tanti anni, ospite di Sky Calciomercato, in questa settimana in città. Un’occasione, per l’ex difensore, affinché incontrare amici e tante persone del passato amaranto. Due di loro le ha incontrate ieri, come testimoniato dai social. Chi? Nino Barillà e Lillo Foti.

Il primo, attuale capitano della Reggina, all’epoca era un ragazzino, alle sue prime esperienze in prima squadra – dopo la trafila delle giovanili – sotto l’ala proprio di Lucarelli e degli altri leader. Il secondo invece, beh, non ha bisogno di presentazioni. Il presidente più vincente della storia della Reggina, che avrà avuto sicuramente piacere nell’incontrare nuovamente il capitano della squadra che ha compiuto l’impresa più grande di sempre nella ultracentenaria storia amaranto.