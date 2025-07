Il rebranding del Museo di Reggio Calabria: nuovo logo e tante novità | FOTO e VIDEO 

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si rifà il… brand. Nella serata odierna, venerdì 4 luglio, presso la suggestiva terrazza del MArRC, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del progetto di rebranding del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il direttore Fabrizio Sudano ha illustrato i valori e sulle prospettive che hanno guidato questo cambiamento, coadiuvato dai professionisti che hanno curato il progetto creativo, l’agenzia Industria 01.

Al termine della conferenza, il concerto di Stefano Di Battista Quartet feat. Nicky Nicolai, che hanno interpretato alcune delle più iconiche canzoni italiane in chiave jazz con il progetto Mille bolle blu.

Sudano: “logo moderno e contemporaneo, parla ai giovani e ai reggini”

Il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ha dichiarato: “abbiamo scelto un logo moderno, contemporaneo, giovane e fresco per parlare ai giovani e alle nuove generazioni, per parlare a tutti i reggini. È fortemente identitario. Ci aspettiamo che tutti si abituino ad associare questo logo alla struttura, al museo e a quello che facciamo. Siamo all’inizio di un percorso, stiamo portando a sperimentare nuovi palcoscenici, rotte scientifiche, nuovi discorsi di tutela e conservazione. Vogliamo che il cambiamento sia segnato anche da un cambiamento d’immagine. Cambia il sito e l’immagine che diamo sul web, cambiano i profili social, il merchandising. Abbiamo il nuovo videomapping che racconta alla città il nuovo logo“.

Nicotra: “oggi il Museo porta la storia nel futuro”

Maria Elena Nicotra di Industria 01, ha dichiarato: “abbiamo ascoltato il diretto e il suo team, siamo partiti prendendo spunto da player nazionali e internazionali, con l’obiettivo di dare voce a questo museo a livello internazionale. Abbiamo creato dei match con il patrimonio storico che questo museo custodisce, la palette di colori viene dai reperti di questo museo. Così come altri elementi del design system e del nuovo logo. Ma siamo sicuri che questa nuova identità e immagine è quello che serve al museo per portare la storia nel futuro e per poter essere quello che oggi deve essere il Museo, non solo un custode del passato, ma un driver attivo che possa plasmare il futuro di questo territorio“.