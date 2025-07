Raid Israele su chiesa a Gaza, Festicini (INA): “ferma condanna”

StrettoWeb

“A nome dell’Istituto Nazionale Azzurro, desidero esprimere la nostra ferma condanna per l’orribile attacco perpetrato contro la Chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza. Questo violento evento ha causato danni inaccettabili e ha messo in grave pericolo la vita di individui innocenti, in particolare di coloro che, essendo disabili o sfollati, avevano cercato asilo in un luogo di culto”. E’ quanto afferma il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro. “L’attacco a un rifugio che accoglie circa 600 sfollati, tra cui tanti bambini e molte persone con disabilità, rappresenta una grave violazione della dignità umana e una profanazione della sacralità degli spazi religiosi. Le chiese dovrebbero essere sempre considerate luoghi di protezione, specialmente in tempi di conflitto. La distruzione causata da questo bombardamento ha costretto molte persone vulnerabili a evacuare, privandole di cure essenziali. È inaccettabile che, in un contesto del genere, le persone con disabilità non abbiano accesso ai supporti vitali di cui necessitano”, rimarca Festicini.

“In questo momento storico, sollecitiamo con urgenza una risposta dalla comunità internazionale e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite per garantire la sicurezza delle istituzioni religiose e dei centri umanitari nella Striscia di Gaza. È essenziale rispettare il diritto internazionale umanitario, che vieta esplicitamente attacchi a civili e beni di culto. Le nostre preghiere sono con coloro che soffrono a causa di questo triste evento. Ci auguriamo che prevalga la saggezza e che la compassione possa far sentire la propria voce in mezzo al fragore della guerra”, conclude Festicini.