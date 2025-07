Reggio Calabria, l’artista Raffaella Pollifroni realizza un quadro per i 160 anni della Guardia Costiera | FOTO

StrettoWeb

Venerdì 18 luglio nello splendido Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio del Comune di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica realizzata in occasione del 160° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, organizzata dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici della Guardia Costiera Calabrese l’Ammiraglio Giuseppe Sciarrone ed il Capitano di Vascello Antonio Lo Giudice, il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, il Questore di Reggio Calabria Dott. Salvatore La Rosa, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Avv. Francesco Rizzo, il vicesindaco Paolo Brunetti, i rappresentanti dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza ed il Prof. Ing. Felice Arena ordinario dell’Università Mediterranea. Erano presenti anche l’On. Francesco Cannizzaro e l’On. Tilde Minasi.

In tale occasione è stato esposto anche un quadro, olio su tela 80 x 100, realizzato dall’artista reggina Raffaella Polifroni con il titolo “Tra le onde ed il coraggio”, dove la pittrice ha voluto rappresentare i mezzi navali ed aerei della Guardia Costiera di Reggio Calabria operanti nella splendida e suggestiva cornice dello Stretto di Messina. Il titolo stesso dato all’opera “Tra le onde ed il coraggio” si commenta da sé… tende ad esaltare il delicato lavoro della Guardia Costiera che con qualunque mare e condizione meteorologica, giorno o notte ed a qualunque distanza dalla costa interviene per salvare o prestare assistenza a chi va per mare.

L’opera attualmente è esposta presso la Sala arrivi dell’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria fino alla data del 25 luglio, per sponsorizzare e mettere in risalto la mostra fotografica della Guardia Costiera presso la Galleria di Palazzo San Giorgio. Raffaella POLIFRONI, artista pittrice reggina che si è formata presso l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, da anni ama dipingere quadri con rappresentati ritratti, paesaggi, scorci naturalistici con raffigurata flora e fauna.

La tecnica utilizzata è quella di olio su tela, con l’utilizzo di una accesa colorazione che mette in risalto i particolari dei soggetti ritratti nell’opera. Oltre alla pittura classica, che è molto realistica, l’artista ha realizzato opere anche con tecniche moderne e contemporanee, caratterizzate da una ancora più marcata colorazione ispirata alla pittura utilizzata dagli artisti sudamericani.

Polifroni, con le sue opere, ha partecipato a varie rassegne sia di carattere nazionale che internazionale, ma è presente anche alle varie mostre a carattere locale che si svolgono nel territorio calabrese. L’artista ha ringraziato la Direzione Marittima di Reggio Calabria per aver avuto l’opportunità di realizzare un quadro per la ricorrenza del 160° anniversario del Corpo, con rappresentati nella stessa opera mezzi aeronavali della Guardia Costiera e monumenti simbolo della città di Reggio Calabria.