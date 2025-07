Quadro Finanziario Europeo, Forza Italia: “Falcomatà fa allarmismo, Giusi Princi ha parlato chiaro”

StrettoWeb

“Sulla vicenda del Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034, è stata la stessa europarlamentare Giusi Princi a chiarire i contorni reali del dibattito europeo, dichiarando che siamo ancora in una fase negoziale preliminare, in cui il Parlamento europeo avrà un ruolo decisivo per migliorare e riequilibrare le proposte della Commissione, difendendo proprio il ruolo centrale delle Regioni e dei territori. C’è il tempo per lavorare e far valere le nostre istanze”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Antonino Zimbalatti.

Le frecciate al sindaco

“Le dichiarazioni dell’europarlamentare Princi, è evidente, riportano la discussione su un piano di verità che il Sindaco Falcomatà voleva, invece, ribaltare, creando allarmismo politico per coprire le proprie inefficienze amministrative, dipingendo scenari apocalittici del tutto fuori luogo” proseguono i consiglieri. “Falcomatà si concentri sull’ attuazione delle risorse già disponibili invece di puntare il dito contro l’Europa, perché se è vero che strumenti come la PAC e i fondi di Coesione hanno dimostrato la loro efficacia nel sostenere lo sviluppo del Sud, è vero anche che è indispensabile che ci sia una gestione competente e responsabile di questi fondi”.

“Se davvero il Sindaco ha a cuore Reggio, si adoperi per la programmazione seria degli interventi e sull’apertura ad una collaborazione istituzionale concreta, abbandonando i toni propagandistici che certamente non aiutano la città” concludono i consiglieri.