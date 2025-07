Putin e Trump insieme a Pechino? L’apertura della Russia

StrettoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump potrebbero incontrarsi a settembre a Pechino, dove il presidente russo si recherà per l’80° anniversario della vittoria sul Giappone nella Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sottolineando che l’incontro potrà avvenire ”se Trump decide di venire”.

“Ci stiamo preparando per un viaggio a Pechino – ha detto Peskov – Effettivamente è nell’agenda del capo di Stato. Ma non abbiamo sentito che anche il presidente Trump andrà a Pechino. Se anche lui sarà presente, non si può escludere che sia ragionevole tenere un incontro“.