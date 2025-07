Punta Pellaro, il parco del vento già nel degrado: materiali abbandonati a poche settimane dall’inaugurazione

StrettoWeb

“Finita la festa gabbatu lu santu… Poche settimane dall’inaugurazione del parco del vento e la situazione rimasta la stessa… Cassone con i materiali raccolti ancora presenti a Punta Pellaro… Materiali abbandonati e abbandono totale del decoro della zona. Non è passato inosservato ai tanti visitatori lo stato di abbandono a poche settimane dall’inaugurazione dei 400 metri di cemento. Taglio del nastro e via verso altre avventure… Sindaco e cosi che intende prendere per i fondelli i suoi 44069 cittadini che l hanno votata? Una cosa è certa Lei rappresenta il Degrado l abbandono e il nulla di questa città. Vergogna assoluta”. E’ questo lo sfogo di un residente di Punta Pellaro, lettore di StrettoWeb.