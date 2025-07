Progetto “Sport Illumina”, il sindaco di Messina: “il buon lavoro premia la nostra città”

StrettoWeb

“Ancora una volta il buon lavoro premia la nostra città con un importante finanziamento per un’impianto sportivo del valore di 800.000 euro grazie al Progetto “Sport Illumina” Questa iniziativa, promossa dal Ministero per lo Sport e curata da Sport e salute S.p.A., mira a creare i primi 100 playground sportivi entro il 2025, rendendoli modulari, inclusivi e riconoscibili“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Le aree che possedevano i requisiti necessari per partecipare al bando erano tre e a breve conosceremo su quale delle tre sia ricaduta la scelta degli organi deputati. Un altro passo deciso nella rigenerazione urbana della nostra Messina: più spazi per vivere lo sport, più occasioni di incontro, benessere e crescita per tutti”, conclude Basile.