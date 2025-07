Il progetto Eolian Re-Generation arriva a Corfù per un meeting operativo

StrettoWeb

Dopo il kick off al Politecnico di Milano e prima di ospitare a Lipari, dall’8 al 10, quello che sarà il terzo meeting operativo, Eolian Re-Generation, la realtà fondata da Giovan Battista Macrì Pellizzeri, Giuseppe Grasso e Marco Zaia, nei giorni scorsi è stata ospite in Grecia, a Corfù, per una tre giorni dedicata a un meeting operativo sulle possibili evoluzioni di questo progetto. Nella giornata inaugurale, dopo i saluti istituzionali del Governatore delle Ionie, i tre fondatori hanno avuto modo di parlare dello stato di avanzamento delle varie fasi di Eolian Re-Generation, prima di fare un tour delle possibili location, localizzate a Corfù, che potrebbero ospitare la fase finale del progetto nel 2027.

Il secondo giorno si è aperto con una trasferta nella vicina Paxos. Nella giornata finale i lavori si sono tenuti nuovamente a Corfù: nella mattinata spazio alle Eolie attraverso la programmazione del meeting operativo del 8-10 settembre, nel pomeriggio invece si è tenuto un incontro con gli stakeholders delle Isole Ionie.