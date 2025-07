Il prof. reggino Massimiliano Ferrara nominato “Wseas Ambassador”: importante riconoscimento internazionale per la ricerca scientifica

StrettoWeb

La prestigiosa Società scientifica internazionale WSEAS nella persona del suo Presidente il Prof. Nikos Mastorakis della National Technical University of Athens (NTUA) e Visiting Professor with the Technical University of Sofia, Bulgaria, ha conferito ufficialmente il Prof. Massimiliano Ferrara dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e della Bocconi di Milano del prestigioso titolo di “WSEAS AMBASSADOR”.

Motivazione

Ecco la motivazione ufficiale:“In riconoscimento del suo straordinario contributo e della sua dedizione come Ambasciatore WSEAS nel promuovere la conoscenza scientifica e sostenere la diffusione globale della ricerca accademica, incoraggiare la presentazione di contributi accademici e rappresentare WSEAS agli eventi accademici ha contribuito in modo significativo al progresso della scienza e alla nostra diffusione globale. Le esprimiamo il nostro sincero apprezzamento e confidiamo nella sua continua collaborazione”.

Accademico reggino nel gotha della ricerca internazionale

Il titolo – riconosciuto ad una ristrettissima cerchia di Scienziati a livello mondiale – conferma l’Accademico reggino nel gotha della ricerca internazionale, a testimonianza della grande considerazione e reputazione di cui egli gode nei circoli scientifico-culturali e nei circuiti accreditati.