Il presidente nazionale Avis elogia l’impegno della dott.ssa Paratore

Il Presidente nazionale dell’Avis Oscar Bianchi elogia la messinese Silvana Paratore per il “suo prezioso impegno” a favore di tutta la famiglia AVIS e per il suo supporto nelle campagne di sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma. La messinese Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali ha ricevuto in questi giorni, un elogio con attestazione di riconoscenza e gratitudine da parte del Presidente Nazionale dell’ Avis, ass.volontari italiani sangue, dott. Oscar Bianchi per il lavoro prezioso da ella svolto nell’attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma.

“Grazie al suo lavoro – scrive Bianchi -, lei contribuisce a far conoscere ancora di più la meravigliosa macchina della solidarietà. Il messaggio del Presidente nazionale dell’ Avis ass.volontari italiani sangue, si conclude con la proposizione futura di strategie comuni da sviluppare insieme per il bene della collettività“.