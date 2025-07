Fashion Day 2025: la magia dell’alta moda in 2 notti uniche con vista sullo Stretto | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, lunedì 21 luglio, alle ore 10:30, la Sala Gilda Trisolini della Città Metropolitana ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Fashion Day 2025. Si rinnova il grande appuntamento con la la due giorni di moda, che si terrà in data 22 e 23 luglio, ore 21.30, organizzata dal duo composto da Antonio Sapone e Giovanni Barcella. Un appuntamento che, anno dopo anno, raccoglie tantissimi partecipanti presso l’Arena dello Stretto trasformata in una grande passerella di moda in cui l’arte degli stilisti e la bellezza di modelli e modelle la fanno da padrone.

Si svolgerà, come di consueto, il concorso di miss e mister Fashion Day, così come la sfilata dei bambini. Presenti decine di stilisti italiani: da Marinella De Vita a Salvatore Macrì, da Cristian Spinelli a Giuseppe Cupelli, Dalila Stellitano, l’orafo Wanda Simone, le Boutique Aemme per il Mas chile ed Enima femminile e tanta tanta moda. Le sfilate dei bambini. Centinaia di aziende Reggina sponsor dell’evento.

Presenti le esibizioni al piano di Samuel La Face, dei cantanti Giorgio Postorino, Domenico Panetta, e l’esibizione di Co_rosmi&Br1. Il Make Up Artist dell’evento è Elisa Trunfio, i parrucchieri Pasquale Cutrupi e la moglie Antonella Morabito.

Falcomatà: “9 anni di passione e competenza”

“Felici come Amministratori di sostenere e patrocinare un evento ormai legato alla tradizione dell’ estate reggina“, ha così esordito il Sindaco Giuseppe Falcomatà alla conferenza di presentazione della kermesse pensata e promossa da Antonio Sapone e Giovanni Barcella, sottolineando la capacità degli organizzatori di consolidare un momento che mette assieme eleganza, stile e portamento, grazie al contributo di professionisti del settore in grado di costruire un evento ormai storicizzato per la città.

“Riuscire nell’intento di confermare una manifestazione del genere – ha sottolineato il Sindaco – lo si può fare solo attraverso due elementi che possono fare la differenza: passione e competenza. Per 9 anni, grazie a questi valori siete riusciti a dare forma e sostanza ai sogni di tanti ragazzi che si affacciano al bellissimo e variegato mondo della moda”.

“Il vostro sforzo di celebrare la bellezza e l’eleganza – ha aggiunto Falcomatà – si potrebbe tradurre con la parola gentilezza. Perché in una società dai contenuti violenti, in cui si fa largo un odio verbale, digitale, e fisico, che va oltre e contro le relazioni tra le persone, voi rappresentate un presidio di resistenza e bellezza, intesa nell’accezione greco e classica, non solo dal punto di vista estetico ma come esaltazione dell’autenticità di valori che, oggi più che mai, servono a forgiare una società più giusta e più equa”.

“Per questo motivo – ha concluso l’intervento – penso che le istituzioni abbiano il dovere di starvi vicino perché, con il vostro impegno, portate messaggi positivi e rivoluzionari”.