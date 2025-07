Presentata la 2ª edizione della Summer School “Si può già fare”

StrettoWeb

Si è tenuta oggi, presso Palazzo Albani Del Drago a Roma, la presentazione della seconda edizione della Summer School “Si può già fare”, promossa dall’associazione “L’orodicalabria” con l’obiettivo di valorizzare il talento e l’imprenditoria giovanile calabrese, creando una rete tra università, istituzioni e imprese. All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Fondazione Roma Sapienza Eugenio Gaudio, il direttore scientifico di L’orodicalabria Francesco Verderami, oltre ai rappresentanti delle aziende partner che sostengono il progetto.

L’edizione 2025 sta già registrando una grande partecipazione: settanta studenti universitari calabresi hanno presentato i propri progetti di impresa per conquistare uno dei 24 posti disponibili. I selezionati dal Comitato scientifico avranno anche la possibilità di vincere una delle quattro borse di studio che prevedono due settimane di formazione nella Silicon Valley, epicentro mondiale dell’innovazione.

“In Calabria ci sono energie straordinarie e ragazzi con grandi idee”, ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “La Regione sta investendo sempre di più per creare le condizioni affinché i giovani non siano costretti ad andare via, ma possano costruire il loro futuro nella nostra terra. Iniziative come la Summer School ‘Si può già fare’ rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, università e imprese possa generare opportunità reali. Voglio ringraziare Francesco Verderami per l’impegno e la passione con cui, attraverso L’orodicalabria, sta contribuendo a dare visibilità al talento dei nostri ragazzi”.

Verderami ha annunciato che a breve L’orodicalabria potrà contare anche sulla collaborazione delle istituzioni europee. Tanto che lunedì 25 agosto si terrà a Reggio Calabria un evento organizzato dalla associazione a cui parteciperà il vice presidente della commissione europea Raffaele fitto, insieme al presidente della regione e al sindaco di Reggio Calabria Falcomatá. La Summer School 2025 si terrà invece a Belvedere Marittimo dal 28 al 31 agosto, con un programma che prevede corsi di formazione, laboratori di impresa e dibattiti serali con manager, esperti di marketing e retail, docenti universitari e giovani imprenditori calabresi, veri testimoni del motto dell’associazione: “Si può già fare”.