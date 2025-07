Porto di Gioia Tauro, Falcomatà: “10 di anni di risultati che portano la firma di Agostinelli”

StrettoWeb

“Si conclude un percorso che in quasi dieci anni ha portato al Porto di Gioia Tauro grandi risultati ed un posizionamento strategico davvero avanzato nello scenario commerciale del Mediterraneo e della geografia trasportistica mondiale”, con queste parole il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà saluta l’Ammiraglio Andrea Agostinelli che lascia la guida dell’Autorità di Sistema Portuale calabrese. “La direzione del commissario prima e poi presidente dell’Authority Agostinelli, ha garantito al Porto di Gioia Tauro, un livello di qualità ed efficienza logistica di alto profilo, tale da collocarlo tra i migliori hub all’interno del sistema portuale europeo. Lo ha fatto con concreti risultati che hanno portato ad una crescita costante della movimentazione Teus, anche grazie alla spinta propulsiva della forza lavoro e delle maestranze, che, attraverso il suo management, sono state valorizzate e qualificate. Siamo in tanti ad affermare che l’intera comunità portuale sentirà la mancanza di una guida saggia e capace come è stata quella dell’Ammiraglio“, rimarca.

“Interlocutore autorevole con cui la Città Metropolitana ha lavorato in piena e proficua sinergia istituzionale, l’ammiraglio Agostinelli, persona dotata di straordinarie doti umane oltre che professionali, nonostante le difficoltà immani con le quali si è dovuto confrontare in questi anni, lascia un’infrastruttura capace di connettere i mercati globali, e capace di mettere a sistema la domanda commerciale e logistica che proviene dai quattro continenti che decidono le sorti dell’economia mondiale”, conclude.