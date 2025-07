“Portami il Sole”: Corosmi e Br1 celebrano la Calabria autentica con una tappa da Gelato Cesare

StrettoWeb

Sta spopolando su YouTube e sui social “Portami il Sole”, il nuovo videomusicale realizzato da Gianluca Crisafi che ha come protagonisti due emergenti artisti reggini, Consolato Rosmini e Bruno Marino. Un vibrante omaggio alla Calabria, Il brano celebra paesaggi mozzafiato, prodotti tipici e l’anima accogliente della regione, con l’obiettivo di sfatare stereotipi e mostrare una terra viva e autentica. Tra coste cristalline, borghi storici e tavole imbandite, è un viaggio emozionale che promuove il turismo e valorizza l’identità calabrese.

Più che una canzone, “Portami il Sole” è un invito a scoprire una Calabria incantata, un faro di positività per riscrivere la narrazione della regione. Nel video musicale Consolato e Bruno si concedono un gelato da Gelato Cesare, che definiscono come un simbolo di appartenenza per l’intera città di Reggio Calabria . “Ascoltare il brano di Corosmi e Br1 è stato emozionante”, dichiara Davide Destefano “È la direzione giusta: una Calabria positiva, pronta a crescere e a conquistare il posto che merita, in Italia e nel mondo.” Un progetto che unisce musica, cultura e amore per la propria terra, capace di ispirare tutti a ritrovare il “sole” nelle proprie radici.