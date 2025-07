Ponte sullo Stretto, a Villa San Giovanni sopralluogo della Società Stretto di Messina con la Commissione Territorio

StrettoWeb

Prosegue l’attenzione della Stretto di Messina nei confronti del territorio. Ieri mattina, a Villa San Giovanni, un gruppo di tecnici della Società, coordinati dall’Ingegner Gioacchino Lucangeli, Responsabile Alta Sorveglianza Collegamenti Stradali ed Espropri, ha risposto alla richiesta di un incontro con la Commissione Territorio del Consiglio comunale della città.

Insieme ad alcuni consiglieri comunali, si è tenuto il previsto sopralluogo sul territorio villese per valutare le attività relative alle prestazioni anticipate che permetteranno di minimizzare, fin dall’inizio delle attività, ogni impatto dei cantieri sul territorio. In particolare, sono state approfondite le infrastrutture idriche per l’approvvigionamento dei cantieri e il potenziamento dei fabbisogni per la città nonché il ripristino di viabilità esistenti di rilievo per il Comune. L’ingegner Lucangeli, in relazione alla percorribilità viaria, ha altresì chiarito che tutte le viabilità previste nel progetto definitivo presentano pendenze adeguate, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.