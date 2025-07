Ponte sullo Stretto, via libera alle opere accessorie: “passo decisivo per integrare la grande opera nel territorio”

StrettoWeb

“L’ufficialità da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda i tempi e i ruoli per la realizzazione delle opere accessorie connesse alla costruzione del Ponte sullo Stretto per migliorare l’accessibilità, la viabilità locale e i collegamenti intermodali, con ricadute dirette sulla mobilità e sull’assetto urbanistico delle zone interessate, è un passaggio atteso e fondamentale per garantire che il progetto del Ponte sia perfettamente integrato nel tessuto territoriale”. E’ quanto afferma il commissario della Lega – Calabria Filippo Mancuso a seguito della definizione dei tempi operativi per la realizzazione delle opere accessorie connesse al Ponte sullo Stretto.

Per Mancuso: “si tratta di un passo concreto verso la realizzazione di un’opera storica, che deve portare benefici reali anche alle comunità locali. Le opere accessorie rappresentano un’opportunità per ridisegnare l’accesso al ponte e migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree delle due sponde interessate dalla grande opera”.

Il commissario della Lega ringrazia il ministro Salvini “per il suo dinamismo e l’intento di fare di un sogno un’opera avanguardistica che contribuirà a cambiare profondamente l’attuale condizione di marginalità fisica e sociale di questa parte del Sud Italia”.