Ponte sullo Stretto, Siracusano: “progetto strategico e non più rinviabile. Ora avanti con l’apertura dei cantieri per unire Sicilia e continente”

StrettoWeb

“La firma dell’Accordo di Programma al Ministero delle Infrastrutture rappresenta un ulteriore importante passo in avanti verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. È un segnale chiaro e concreto, che conferma la piena condivisione istituzionale e la determinazione politica del governo Meloni, con Forza Italia protagonista, nel portare avanti una delle opere più strategiche per il Sud, per la Sicilia, per la Calabria e per tutto il Paese”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato messinese di Forza Italia.

“Siamo convinti che il Ponte sullo Stretto non sarà solo un’infrastruttura ingegneristica, ma un ponte di sviluppo, di lavoro, di connessione reale tra Nord e Sud, e in particolare tra la Sicilia e il continente. La firma di oggi, con il vicepremier Matteo Salvini, il ministro Giorgetti, i presidenti Schifani e Occhiuto, insieme agli amministratori delle principali società coinvolte, testimonia la forza corale di questo progetto. Un progetto che non è più rinviabile, e che finalmente trova un fronte istituzionale compatto e deciso”.

“Il prossimo obiettivo sarà quello di aprire i cantieri il prima possibile, superando ostacoli e polemiche strumentali, con l’ambizione e la concretezza che i cittadini si aspettano. Dopo decenni di attese e di bastoni tra le ruote messi da una sinistra ideologica e contro lo sviluppo, siamo davanti a una svolta epocale. I prossimi passaggi saranno storici: serve l’impegno di tutti per trasformare un sogno in realtà, e dare alla Sicilia, a Messina e al Mezzogiorno l’opera simbolo di una nuova stagione di crescita e modernità”.