Ponte sullo Stretto, Salvini: “in Cina ammirazione per un progetto unico al mondo”

In Cina si registra “ammirazione per un progetto ingegneristicamente unico al mondo come il Ponte sullo Stretto“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel punto stampa convocato oggi a Pechino nel quadro della sua missione in Cina. “E’ emozionante”, ha detto Salvini dopo l’incontro con il ministro dei Trasporti, Liu Wei. “Da italiano mi rende orgoglioso, perche’ sentivo le ferrovie cinesi che mi dicevano che i loro ponti ferroviari a campata unica sono al massimo di un chilometro, noi stiamo parlando di 3,3 chilometri, quindi vuol dire il triplo”, ha detto il ministro, che ha invitato rappresentanti di Cina e Giappone all’apertura dei cantieri.