Ponte sullo Stretto, Salvini attacca: “la sinistra è razzista verso alcuni ponti”

“Solo in Italia ci sono forze politiche che riescono a far battaglia politica perfino sui ponti, sulle gallerie, sui trafori, sui viadotti. Oggi questo ponte riconnette pezzi di città, il ponte sullo stretto, dopo alcuni secoli di chiacchiere, darà il diritto alla continuità territoriale a milioni di cittadini italiani che oggi sono isolati. Sto lavorando perché altri milioni di italiani abbiano lo stesso diritto. E mi spiace che la sinistra sia razzista nei confronti di alcuni ponti“. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, a margine dell’apertura al traffico del nuovo collegamento della A1 a Tor Vergata a Roma. “Peccato per loro“, ha sottolineato.