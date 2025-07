Ponte sullo Stretto, Debora Serracchiani: “il governo Meloni ha stanziato i soldi per quell’opera inesistente ma non trova quelli per la Venezia-Trieste”

StrettoWeb

“Nulla nel decreto Infrastrutture per la velocizzazione della ferrovia Venezia-Trieste che continua a essere una speranza rimandata di anno in anno. Si trovano soldi che non esistono per un ponte sullo Stretto che non esisterà mai, mentre nei piani del Governo non ci sono né risorse né progettualità per un’arteria strategica del nordest. Esattamente un anno fa la Camera aveva approvato all’unanimità un mio ordine del giorno che impegnava il Governo a reperire fondi per la tratta Venezia-Trieste. La fiducia posta dal ministro Ciriani al Dl Infrastrutture ci dà l’occasione di verificare come il ministro Salvini mantiene le promesse prese in campagna elettorale e ribadite in Parlamento“. Lo afferma il deputato dem Debora Serracchiani, dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul disegno di legge di conversione del dl Infrastrutture.

“Non c’è solo il blocco sulle nomine e sulla riforma della portualità di cui – affonda Serracchiani – per fortuna si sono perse le tracce visto che si volevano far entrare i privati nelle autorità portuali. E’ che proprio non c’è una guida che governi il sistema trasportistico e logistico nazionale nel suo assieme. Siamo alla totale improvvisazione”. “Sul miliardo e 800 milioni previsti per l’opera – precisa la parlamentare dem – ce ne sono ancora solo trecento. E dalla giunta regionale del Fvg non si sente un fiato per chiedere di accelerare e investire”.