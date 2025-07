Ponte sullo Stretto, Crocierismo e Aeroporto di Reggio Calabria, il commissario Rizzo in consiglio comunale a Messina: “ecco i progetti dell’Autorità portuale”

StrettoWeb

Si è concluso da pochi minuti il consiglio comunale di Messina, con all’ordine del giorno l’Audizione del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Numerosi gli interventi dei consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione, i quali, oltre a fare gli auguri a Rizzo per la nomina avvenuta circa due mesi fa, hanno chiesto lo stato dell’arte di numerosi temi di competenza dell’autorità portuale. L’Adsp si occupa dei porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Saline Joniche.

Crocierismo e Aeroporto di Reggio Calabia

“Dobbiamo valorizzare i porti dello Stretto, questo sicuramente è un mio obiettivo. E rafforzare i servizi per i passeggeri, vero motore del primo porto in Europa per numero di persone, 23 milioni, dove il crocierismo ha raggiunto ben 780 mila persone. A Messina questa attività è abbastanza satura, vanno trovati nuovi spazi. Reggio Calabria? Nel porto reggino ci saranno 10 navi da crociera. L’Aeroporto dello Stretto? Sta volando e noi stiamo lavorando per dare servizi migliori. In questo momento c’è una ditta privata che da Messina porta i viaggiatori allo scalo di Reggio”, evidenzia Rizzo durante l’audizione a Palazzo Zanca.

Porto Tremestieri

“Sul Porto di Tremestieri stiamo lavorando tantissimo: come sapete c’è la questione relativa all’insabbiamento e proprio ieri abbiamo consegnato i lavori. C’è preoccupazione ma dobbiamo essere ottimisti“, rimarca Rizzo.

Affaccio a mare, ex Fiera e Zona Falcata

“Con il progetto dell'”Affaccio a mare”, intendiamo portare avanti una riconnessione territoriale tra Boccetta e l’Annunziata. Il lavoro prosegue anche all’ex Fiera dove si vedono le prime piante nella cittadella fieristica che sarà trasformata in un parco urbano. Zona falcata? C’è un appalto di 20 milioni di euro dell’emendamento del sottosegretario Siracusano. Qui ci attendiamo di rinvenire reperti archeologici e c’è l’impegno di riqualificare la Cittadella”, spiega Rizzo.

Ponte sullo Stretto

“Ponte sullo Stretto? Il mio è un ruolo prettamente istituzionale. Mettiamo a disposizione un sistema telematico che individua chi passa tra Calabria e Sicilia, i materiali, le ditte. Stiamo investendo tante risorse sulla sicurezza”, puntualizza Rizzo.