Ponte sullo Stretto, Siracusano entusiasta: “un’altra battaglia di Berlusconi sta diventando realtà”

“Altro deciso passo in avanti verso l’apertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto Messina: ormai manca davvero poco. Il Cda della società Stretto di Messina ha oggi approvato gli ultimi documenti per il Cipess, che darà il via libera al progetto definitivo. Dopo questo passaggio già da settembre vedremo i primi lavori, con le indagini sul sottosuolo e l’avvio della formazione per i giovani che saranno coinvolti nei cantieri. Si tratta di un’opera strategica, dal valore di 13,5 miliardi di euro, che porterà sviluppo, lavoro e opportunità per il Sud, per Messina, per la Sicilia e per la Calabria”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Traguardo straordinario”

“Dopo la riforma della giustizia un’altra battaglia storica di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi – che durante i suoi governi aveva elaborato e validato il progetto per il Ponte – sta finalmente diventando realtà. Un traguardo straordinario che mi rende orgogliosa, soprattutto per le tante iniziative politiche e parlamentari che ho portato avanti nella scorsa legislatura e per l’impegno sempre costante – su questo e su tanti importanti temi – per Messina e per i messinesi”.