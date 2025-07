Ponte sullo Stretto, Germanà e l’esempio del Golden Gate Bridge: “essere dotati di un infrastruttura stabile significa avere sviluppo e ricchezza”

StrettoWeb

Ci si avvia alla fase finale dell’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto con le tappe spiegate dal Ministro Salvini: “il mio obiettivo è di arrivare martedì in consiglio d’amministrazione con l’approvazione, di arrivare settimana prossima al pre-Cipess e di arrivare all’approvazione del progetto definitivo la prima settimana d’agosto“. Sui social, il senatore di Messina della Lega, Nino Germanà, mette in relazione il Golden Gate Bridge negli Stati Uniti, che ha generato tantissima ricchezza per la California, ed il Ponte tra Calabria e Sicilia: “in qualunque parte del mondo, essere dotati di un Ponte significa avere sviluppo, ricchezza, progresso. Un messaggio chiaro per i nostri amici del No a tutto”.

Golden Gate Bridge

Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate, ovvero lo stretto che mette in comunicazione l’Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco e collega San Francisco, sita sulla punta settentrionale dell’omonima penisola, con la parte meridionale della Contea di Marin. Complessivamente il ponte, includendo anche le rampe di salita e discesa, è lungo 2,71 chilometri e l’altezza delle due torri è pari a 225 metri sopra il livello dell’acqua.