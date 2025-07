Polistena, il sindaco Tripodi: “nessun degrado al cimitero” | INTERVISTA

StrettoWeb

In merito alle critiche relative al degrado al cimitero di Polistena, il sindaco Michele Tripodi, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha sottolineato: “non è assolutamente così, non esiste nessuna incuria. Le foglie degli alberi non possono essere definite sporcizie. Il Pd cittadino dice solo bugie. La nostra attenzione è massima“, sottolinea il primo cittadino polistenese.

“Come amministrazione comunale ci occupiamo di cultura, sociale, decoro urbano e tanto altro, sempre al fianco dei cittadini“, conclude Tripodi.