Polistena, presentato il cartellone estivo degli eventi | INTERVISTA e PROGRAMMA

“E’ questo lo slogan che accompagna l’estate culturale polistenese 2025. Nel mentre in occidente la frenesia al riarmo viene fatta passare per necessità storica, Polistena lancia un messaggio di pace e fratellanza. La Notte dei Giganti e le feste patronali saranno alcuni dei momenti principali, capaci di coniugare la tradizione civile della città con una scia infinita di musica e spettacoli di alto livello. Quest’anno, per ristrettezze di bilancio, abbiamo dovuto sacrificare la Stagione lirica che speriamo di poter riprendere negli anni venturi. Ma tante saranno le novità per giovani ed amanti dei generi musicali e del teatro per bambini e famiglie. Per i giovani si è pensato al concerto del cantante Briga”, è quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi.

“Oltre a Corti Aperte, quest’anno la valorizzazione dei bellissimi luoghi del centro storico passa per una rassegna popolare chiamata “Lapa&art” che si svolgerà ai piedi delle scalinate caratteristiche di Sant’Anna, via Carapelli, via Gorizia e via Polistena Vecchia. L’Estate Culturale polistenese è bella perché non è statica, non ha un pubblico fisso ed elitario, è un percorso dinamico che viene vissuto in tanti angoli accoglienti della nostra città. La Notte Bianca degli artisti di strada non mancherà di coinvolgere tutto il centro urbano e riserverà esibizioni musicali e sorprese inaspettate. L’Estate Culturale polistenese 2025, inoltre, comprende tre appuntamenti della Stagione dell’Antimafia, serate letterarie, gastronomiche, inclusive e scientifiche. Ritorna anche la musica jazz con una promettente composizione di giovani talenti locali”, rimarca il sindaco Tripodi.

“La tradizionale Giornata dedicata all’Emigrante si svolgerà nel giardino del palazzo municipale e sarà allietata dalle sinfonie dello Storico Complesso Bandistico Città di Polistena. La giornata sarà inclusa nel Festival della pace e della Solidarietà tra i popoli che per l’occasione si focalizzerà sul genocidio in atto a Gaza e vedrà esibirsi il gruppo Radio Dervish con il cantante palestinese Nabil Salameh. Tutti gli eventi saranno gratuiti e svolti in collaborazione con molte associazioni tra cui la Residenza teatrale Dracma, da pochi giorni riconosciuta come Centro di produzione nazionale, traguardo unico in Calabria. Ringraziamo tutti per il loro impegno nella promozione della cultura a Polistena e vi auguriamo buon divertimento a tutte e tutti“, conclude Tripodi.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: