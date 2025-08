Polistena, preoccupazione per l’imminente rischio di chiusura della Comunità “Luigi Monti”, presidio per minori in difficoltà

StrettoWeb

Il Lions Club Polistena Brutium esprime “profonda preoccupazione per il rischio di imminente chiusura della Comunità “Luigi Monti”, una struttura fondamentale che da ben novant’anni offre accoglienza, supporto e percorsi di crescita a minori in situazioni di disagio e vulnerabilità. La chiusura di una risorsa così preziosa rappresenta un duro colpo per i ragazzi e le ragazze attualmente ospitati, che si troverebbero sradicati da un ambiente stabile e protettivo, e per l’intero territorio, che perderebbe un presidio essenziale nella rete di tutela dei minori”.

“La Comunità “Luigi Monti” non è solo un luogo fisico, ma una vera e propria famiglia per molti di questi giovani, un punto di riferimento educativo e affettivo insostituibile. Chiediamo, con forza, alle istituzioni, ad ogni livello, di sostenere con decisione queste realtà che rappresentano un baluardo di crescita ed inclusione sociale. È indispensabile trovare soluzioni alternative che garantiscano la continuità dei servizi offerti e la salvaguardia del benessere psicofisico e sociale dei minori coinvolti”.

“Momento storico delicato, non possiamo permetterci situazioni di questo tipo”

“Non possiamo permettere, specie in un momento storico così delicato, che situazioni di questo tipo ricadano sulle fasce più deboli e indifese della nostra società. Ci appelliamo alla sensibilità di tutti i cittadini affinché si uniscano a noi in questa battaglia per la difesa e il sostegno dei diritti dei minori. La tutela dei più giovani è un dovere civico e morale che non può essere ignorato” si chiude la nota.