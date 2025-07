Polistena, un drone vigilerà a tutela dei cittadini e non solo | INTERVISTE

StrettoWeb

Il comune di Polistena, insieme alla Polizia Locale, si è dotata, ormai da mesi, di un drone di ultima generazione. Il sindaco della città in provincia di Reggio Calabria, Michele Tripodi, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “lo utilizzeremo per il rispetto della raccolta differenziata e non solo. Siamo perfettamente in regola, in quanto i Vigili Urbani hanno i patentini. Questa nuova tecnologia la mettiamo a disposizione dei cittadini, noi li vogliamo tutelare”.

Il comandante della Polizia Locale ha puntualizzato: “utilizzeremo il drone anche per contrastare l’abusivismo edilizio, gli allacci abusivi ed è dotato altoparlante”.