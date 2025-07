Polisportiva Leukos, l’Open Day è un successo: tanti ragazzi e bambini a Lazzaro sotto gli occhi attenti del Genoa | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Un pomeriggio produttivo, intenso, divertente e spensierato. Nel pieno spirito dello sport. Nel pieno spirito Leukos. La Polisportiva, questo pomeriggio, ha organizzato l’open day nel proprio territorio, presso il campo sportivo “Pepé Nocera” di Lazzaro. Sotto un sole chiaro e limpido, accompagnato da uno sferzante vento, circa un centinaio di ragazzi – tra Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi – si sono alternati in qualche ora di allenamento: i più piccoli con un’attività di base, i più grandi con una partita undici contro undici a tutto campo.

Oltre che sotto il sole, i ragazzi hanno svolto il proprio allenamento sotto gli occhi del Genoa Academy, di cui la società reggina è tra le realtà affiliate. Una partnership, quella tra Leukos e Genoa, che va avanti da anni, permettendo allo staff rossoblu di seguire il lavoro della scuola calcio durante tutto l’anno. Ad organizzare la giornata, i due co-presidenti della Leukos – Tonino Foti e Domenico Polimeni – a stretto contatto coi ragazzi, accogliendo anche i nuovi che hanno voluto conoscere per la prima volta oggi, da vicino, la realtà del territorio. Presente anche l’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, nella persona del sindaco Giovanni Verduci.

A margine dell’open day, la redazione di StrettoWeb ha raccolto a caldo le impressioni di uno dei due co presidenti, Domenico Polimeni: “siamo qui per il nostro open day che ci permette di visionare ragazzini extra alla nostra società e al contempo dare un’opportunità ai nostri tesserati di allenarsi coi tecnici del Genoa Academy. C’è stata una buona partecipazione, saremo un centinaio di ragazzini. Questo è un motivo di orgoglio per noi, perché ci sono tanti ragazzini non tesserati nostri, significa che abbiamo lavorato bene. Futuro prossimo? Abbiamo definito l’inizio della prossima stagione, con Giovanissimi e Allievi andremo in ritiro a Cucullaro, facendo vivere ai tesserati il calcio dei professionisti”.

“La Leukos è affiliata al Genoa da qualche anno, quando ci sono visite tecniche e open day siamo sempre presenti. Conosciamo la società, che è collaborativa, è importante. Anche in passato la Leukos ci ha affidato dei ragazzi da attenzionare, vedremo come va”, ha affermato Tonino Pinto, delegato Genoa Academy presente al campo di Lazzaro.

Ai nostri microfoni è poi intervenuto anche il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, che ha anticipato possibili migliorie nel terreno di gioco e nella struttura.