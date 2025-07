Polisportiva Galaxy: 4 ori e 1 argento al “Play The Game”

StrettoWeb

Nello scorso weekend, organizzata da Special Olympics Italia, l’accogliente città di Parma, ha ospitato la 7^edizione dei “Play The Game” di tennis da tavolo, manifestazione nazionale individuale ed unificata, tra l’altro valida ai fini della valutazione degli atleti convocabili per i prossimi Giochi Mondiali Estivi Special Olympics in programma a Santiago del Cile nel 2027.

L’ASD Polisportiva Galaxy del Presidente Massimo Mittiga è stata presente con gli atleti special Massimo Greppi e Domenico Alparone e i partner Pietro Pecora e Massimo Mittiga. Grandissima prestazione del TeamCalabrese che ha vinto 4 ori e un argento. Assente, purtroppo, per impegni precedentemente presi, il Tecnico Carmelo Romeo.

In classe A1, oro nel singolare maschile per Massimo Greppi, già vincitore delle due precedenti edizioni dei PlayThe Game, che ha vinto l’oro anche nella gara di Doppio Special in coppia con Domenico Alparone.

In classe A2 da segnalare l’argento di Massimo Greppi in coppia con l’atleta partner Massimo Mittiga, anche loro vincitori delle ultime due edizioni dei Paly The Game. Oro anche nel Doppio Unificato classe A2 per Domenico Alparone in coppia con l’atleta partner Pietro Pecora.

Grandissima soddisfazione del presidente Massimo Mittiga per le forti emozioni ricevute dai propri atleti, considerata anche l’importanza della manifestazione in vista dei Giochi Mondiali del 2027. Unica preoccupazione attuale del Presidente è la necessità urgente di reperire una nuova location per continuare con il proprio staff il lavoro su questi atleti che sono veramente speciali.

Il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Calabria, Antonino Scagliola, ha espresso grande soddisfazione e le sue congratulazioni la 7ª edizione dei “Play The Game” di tennis da tavolo, agli atleti della ASD Polisportiva Galaxy .