Platì, Sergi non è più sindaco: definitiva la sentenza di decadenza

Dopo quasi cinque anni di guida amministrativa, Rosario Sergi lascia ufficialmente la carica di sindaco di Platì. La decisione arriva a seguito della definitiva sentenza di decadenza. E’ lo stesso Sergi a dare la comunicazione attraverso un post sui social: “carissimi Concittadini vi comunico che è divenuta definitiva la sentenza di decadenza dopo 7 giudizi di cui tre in Cassazione ed uno studio commissionato dal Ministero dell’interno, pertanto nei prossimi giorni, a malincuore dopo quasi 5 anni di entusiasmante ed intenso lavoro a favore della Comunità Platiese, sarò libero da impegni istituzionali”.

“Il Comune di Platì sarà guidato dall’ attuale Vicesindaco Giovanni Sarica fino alle prossime elezioni per la cui data attendiamo la fissazione da parte del Ministero dell’Interno, un caro saluto a tutti ed un ringraziamento per il sostegno ricevuto da parte vostra, l’obiettivo di autogoverno dovrà sempre essere per tutti noi prioritario, mantenendo ferma la nostra fiducia nella Costituzione e nelle Istituzioni Repubblicane“, conclude Sergi.