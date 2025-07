Pizzo, successo per il 1° torneo di Beach Waterpolo dedicato a Simone Nicotera

StrettoWeb

È stata una giornata straordinaria tra sport, amicizia e memoria, quella che due giorni fa, domenica 27 luglio, è andata in scena a Pizzo Calabro, dove si è svolta la 1ª edizione del torneo di Beach Waterpolo dedicata a Simone Nicotera, il giovane e amato preparatore atletico della Arvalia Nuoto Lamezia scomparso prematuramente lo scorso anno, masempre più vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e in quella passione per il nuoto che ieri ha unito tutti ancor di più.

L’evento, fortemente voluto dalla direttrice della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme Carmen Mazzei e dal responsabile tecnico del settore pallanuoto Enzo Mirante, ha visto la partecipazione delle squadre Arvalia A, Arvalia B, Rende Nuoto e Pizzo Calabro, unite in una giornata di gioco e condivisione nella splendida cornice del porticciolo.

A rendere ancora più speciale il momento sono stati i membri dell’associazione Simone Nicotera, i suoi genitori e tanti appassionati che si sono cimentati in acqua con entusiasmo, condividendo l’emozione di un evento che ha saputo unire sport e sentimento.

La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di premiazione che ha visto trionfare il team dell’Arvalia A, seguito dalla Arvalia B, terzo posto per la formazione del Pizzo Calabro e quarto per il Rende Nuoto. Grande la soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che ha saputo trasformare una giornata estiva in un’occasione autentica di unione, passione e memoria.