Piantedosi in Sicilia: “in Italia c’è un problema sicurezza”

“C’è un problema di sicurezza su tutto il territorio nazionale. I problemi di sicurezza sono dei problemi permanenti al di là delle risorse che si dedicano a queste e dei dati che in qualche modo bisogna analizzare. Palermo, se uno guarda i dati, come le altre città del territorio nazionale vive un contesto di diminuzione statistica di reati, ciò nonostante però c’è un sentimento e una percezione dei fenomeni che comunque vanno ben oltre i numeri statistici e quindi in qualche modo dobbiamo tenerne conto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della celebrazione per la commemorazione della strage di via D’Amelio alla caserma Lungaro a Palermo.

“Verrò a breve qui a Palermo – aggiunge Piantedosi – completeremo questa analisi approfondita. Ho dato mandato anche al prefetto, alle forze dell’ordine, di fare in qualche modo, insieme al sindaco, di adottare delle misure che siano tarate nello specifico a quelle che sono i fenomeni per come si presentano e quindi anche le preoccupazioni che attanagliano la città”.