La risposta è: boh. Non lo sappiamo. Probabilmente non lo sa nessuno, nemmeno loro. La risposta, intendiamo, alla domanda posta nel titolo. Perché in un reel pubblicato dagli Oasis compare la maglia del Catanzaro? E chi l’ha capito. Non sappiamo neanche se se ne sono accorti, che quella è la maglia di Pietro Iemmello. Sta di fatto che quella maglia c’era, lì, indossata da un tifoso giallorosso; è la copertina di un reel che ha fatto migliaia di visualizzazioni ed è il motivo per cui da giorni – nella città calabrese – non si parla d’altro. E non solo. La notizia ha fatto anche il giro delle cronache nazionali, con diversi siti e note pagine social che hanno rilanciato quel fermo immagine, il primo del reel di pochi secondi.

Tutto è partito dalla passione di tifosi e cittadini di Catanzaro, ma anche fan degli Oasis, che hanno deciso di andare a Manchester per seguire una tappa del tour del gruppo, che si è riunito dopo 16 anni. Al concerto, ovviamente, gli appassionati ci sono andati indossando la maglia di Iemmello, dettaglio evidentemente non passato inosservato ai videomaker del gruppo, i quali hanno catturato l’attimo e poi lo hanno riproposto nel video social. Il risultato è quello sopracitato: un successone, perlomeno in Calabria e in Italia, perlomeno su web e social.