“Pedalare tra cielo e mare”: la pista ciclabile sul Ponte sullo Stretto fa sognare il mondo

“Immagina di pedalare sospeso tra cielo e mare, con il vento che ti accarezza e lo spettacolo dello Stretto di Messina ai tuoi piedi. La pista ciclabile sul Ponte sullo Stretto non è più solo un’idea, ma una possibilità concreta che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo e attraversiamo questo luogo iconico! Un ponte da record, un’attrazione da sogno. Con una superficie di 244,59 mq dedicata agli occhiali (le piattaforme panoramiche del ponte), il Ponte sullo Stretto potrebbe attirare 1.000.000 di turisti all’anno, proprio come il teatro greco di Taormina! Il nostro business plan stima 500.000 visitatori annui, un numero più che realistico per un’opera che unirà non solo Calabria e Sicilia, ma anche cuori e sogni di viaggiatori da tutto il mondo”. E’ questo il post pubblicato sulla pagina facebook Strait of Messina Bridge gestita dall’Ingegnere Giuseppe Palamara.

“La pista ciclabile: un’idea visionaria. Già ad aprile 2024 avevamo condiviso un rendering audace: trasformare la corsia di servizio del Ponte in una pista ciclabile mozzafiato. Qualcuno ci ha detto che non era possibile: “La pavimentazione non è adatta”, “La corsia serve per altro”. Ma noi guardiamo oltre! Prendiamo ispirazione dall’Oakland Bay Bridge di San Francisco, dove la corsia di servizio è diventata una pista ciclabile su richiesta della comunità. Se l’hanno fatto loro, perché non noi? Nel 2025, con visione e determinazione, tutto è possibile!”.

“Perché una pista ciclabile sul Ponte?

• Esperienziale: un’attrazione unica per turisti e locals, perfetta per sportivi, famiglie e amanti della natura.

• Sostenibile: promuove la mobilità green e un turismo eco-friendly.

• Iconica: un simbolo di innovazione che renderebbe il Ponte sullo Stretto ancora più leggendario.

E tu, cosa ne pensi? Sogni di pedalare sullo Stretto, ammirando il panorama mozzafiato di Messina e Reggio Calabria? O magari di passeggiare su una corsia dedicata, sentendoti parte di un’opera che unisce storia, futuro e bellezza? Scrivi nei commenti e unisciti alla visione!”.