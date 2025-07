Il PD metropolitano di Reggio al fianco dell’amministrazione di Siderno: “dallo Stato servono strumenti, non scorciatoie”

StrettoWeb

La Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria esprime “piena solidarietà all’Amministrazione comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, per il lavoro portato avanti all’insegna della legalità, della trasparenza e del rispetto delle regole, in un contesto complesso e spesso esposto al rischio di condizionamenti criminali. L’operazione “Dilemma”, condotta con rigore e professionalità dai Carabinieri e coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, ha riacceso i riflettori sulla necessità di garantire massima vigilanza negli affidamenti pubblici e di rafforzare i presidi di legalità nei territori più esposti. In tale scenario, Siderno rappresenta un esempio virtuoso: un’Amministrazione che non si limita ad osservare la legge, ma la promuove attivamente come strumento quotidiano di buon governo e giustizia”.

“La collaborazione offerta dall’ex responsabile dei Lavori Pubblici è un segnale forte e positivo, che dimostra come una pubblica amministrazione sana e responsabile possa essere parte attiva nel contrasto ai tentativi di infiltrazione. Tuttavia, questo impegno quotidiano di tanti amministratori rischia di essere vanificato da scelte legislative nazionali che vanno nella direzione opposta. Il governo Meloni, con l’innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti e la riduzione dei controlli nella disciplina degli appalti pubblici, ha scelto di allentare le maglie della trasparenza. È un “liberi tutti” che espone i territori più fragili a nuovi pericoli e che il Pd continua a respingere con forza”.

Peppe Panetta: “chiediamo al governo di invertire la rotta”

“Chiediamo, quindi, al governo nazionale di invertire la rotta, ristabilendo un sistema di regole che tuteli davvero i principi della concorrenza, dell’imparzialità e della trasparenza. Serve una strategia nazionale di contrasto alle infiltrazioni negli appalti pubblici. E’ già stata sperimentata con successo, anche nella Locride, l’istituzione di Comitati locali per la sicurezza e la legalità, sulla base di appositi protocolli sottoscritti con la prefettura e le forze di polizia, che hanno consentito un rapporto di collaborazione reciproca utile tra l’altro a prevenire tentativi di infiltrazione e a sostenere le amministrazioni aiutandole a resistere a pressioni e condizionamenti. I comitati locali, come derivazione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, erano costituiti da un delegato del Prefetto con funzioni di coordinamento, dal Sindaco, dalle forze di polizia sul territorio e dalla polizia locale. Legalità e trasparenza non sono principi astratti, ma scelte concrete da compiere ogni giorno, anche quando comportano fatica e responsabilità. È la strada che l’Amministrazione Fragomeni ha scelto di percorrere con determinazione, e che la Federazione metropolitana del Pd reggino continuerà a sostenere con convinzione”.