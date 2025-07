Paura a Reggio Calabria: incendio nella galleria di Capo D’Armi

StrettoWeb

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, all’interno della galleria di Capo D’Armi. Incerte, al momento, le cause del rogo, uno dei tanti che – purtroppo – si verificano con frequenza in questo periodo dell’anno. A tal proposito sono tanti gli appelli, in queste settimane, per cercare di prevenire gli incendi su tutto il territorio calabrese.