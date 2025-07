Paura a Cosenza: sparatoria in città, un uomo ferito

StrettoWeb

Paura a Cosenza in questo sabato di metà luglio a causa di una sparatoria avvenuta in una traversa che collega viale parco Giacomo Mancini a via Popilia. Da un’auto in corsa sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un 36enne probabilmente non italiano. L’uomo si è accorto immediatamente del pericolo ed è riuscito a divincolarsi venendo colpito ad un braccio.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e varie auto della Polizia di Stato per le indagini di rito. L’uomo è stato medicato e trasferito nel pronto soccorso dell’Annunziata.