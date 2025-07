Passeggiata a mare a Messina, Musolino: “scivoli buoni per garage, conferma quanto da me sostenuto”

StrettoWeb

“Apprendo dall’edizione della Gazzetta del Sud di ieri che i professori Franco Cardullo, Elena La Spada e Nino Marino, tre docenti della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, hanno liquidato i due scivoli realizzati alla storica Passeggiata a Mare di Messina come ‘buoni per un garage’. Ciò conferma quanto dico da tempo sull’inopportuna rimozione dei gradoni storici“. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino. “La realizzazione dei due scivoli è stata, tra l’altro, resa anche peggiore dalla posa di due corrimano buoni per un centro commerciale. Quanto dichiarato dai tre docenti della stessa facoltà dove Mondello ha studiato, mette a tacere la spocchiosa replica del vicesindaco e dà ragione a quanto ho scritto nelle mie note precedenti, che è stato ampiamente condiviso dalla maggior parte dei cittadini”, rimarca Musolino.

“Mondello faccia, a questo punto, un salutare bagno di umiltà e provveda a rimuovere questi due scivoli, ripristinando i gradoni abbandonati in quel deposito a San Filippo. Farebbe così solo un quarto del suo dovere. Per compiere gli altri tre quarti sarebbe necessario che facesse un passo indietro anche su tutte le decisioni e i lavori effettuati in città, che sono per la maggior parte non richiesti, non opportuni e peraltro dannosi per la viabilità e per l’immagine stessa di Messina“, conclude Musolino.