Partnership tra la Mediterranea e la Narxoz University, Anile e Lanza: “Forza Italia protagonista dell’internazionalizzazione di Reggio Calabria”

StrettoWeb

“La nuova partnership accademica tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Narxoz University di Almaty, in Kazakistan, getta le basi per una nuova internazionalizzazione della città di Reggio e per maggiori opportunità per i giovani studenti dell’ateneo reggino e per l’intera città. Fondamentale il lavoro incessante di Forza Italia e della nostra Europarlamentare Giusi Princi, in qualità di Presidente della Delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale”. Questo il commento di Antonio Anile e Pierfrancesco Maria Lanza, rispettivamente Responsabile del Dipartimento Università e Responsabile del Dipartimento Politica Estera del Coordinamento Forza Italia Giovani di Reggio Calabria.

L’accordo tra le due Università, che durerà 5 anni, contempla molteplici attività: programmi di mobilità per studenti, docenti e personale, consulenze scientifiche per le attività degli studenti nell’ambito di master e dottorati, organizzazione di Summer School, collaborazioni nel campo della ricerca e condivisioni di materiali e informazioni.

“Grazie all’on. Princi”

“Ringrazio l’On. Princi in qualità di Presidente della Delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale per l’interesse dimostrato con la sua costante attenzione verso l’Università Mediterranea”, afferma Anile. “La partnership che si è creata tra la Narxoz University e l’Ateneo reggino porterà innovazione e sviluppo, ma sarà soprattutto un asset strategico per il futuro del nostro territorio. La sfida della nostra Università è porsi al centro del dibattito del nostro Paese, cercando di essere il motore di crescita attraverso l’investimento di capitale umano, formazione e innovazione tecnologica. Il protocollo con la Narxoz University rappresenta l’inizio per costruire un vero e proprio punto d’ incontro tra diverse culture e capacità accademiche. L’ Università reggina punta ad essere una comunità basata su una cultura aperta e inclusiva che vuole porsi da ponte educativo ed intellettuale tra l’Asia Centrale ed il resto del mondo. La spinta maggiore nasce sia dalla sua forte identità culturale, sia dall’essere lì nel cuore del Mediterraneo crocevia di popoli e culture. Il potenziamento di strumenti come l’ERASMUS+ contribuirà a rendere la Mediterranea e Reggio sempre più aperti al mondo”.

“La nuova partnership rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito del progetto di internazionalizzazione della città di Reggio Calabria”

Secondo Lanza, “la nuova partnership rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito del progetto di internazionalizzazione della città di Reggio Calabria da parte di Forza Italia, che mediante una visione strategica e grazie alla collaborazione dei vari livelli istituzionali che il partito è riuscito a creare, contribuirà a incrementare anche le opportunità economiche per il territorio. Non solo, l’istituzione di un consolato onorario kazako in città previsto in autunno, su cui sta lavorando l’On. Princi, diffonderà per certo l’attrattività di Reggio fino in Asia Centrale. Infatti, l’attività del consolato finalizzata anche a favorire gli scambi commerciali, turistici e culturali, sarà fondamentale per far conoscere il nome della città e tutto quello che ha da offrire non solo al popolo kazako, ma sicuramente anche agli altri Paesi vicini al Kazakistan e che sono fortemente legati ad esso e alla sua economia. Ciò risulterà assolutamente benefico per Reggio e le sue imprese, data l’importanza strategica del Kazakistan e del resto dell’Asia Centrale per gli investimenti e l’esportazione del Made in Italy, di cui Reggio può essere protagonista in particolare nel settore agroalimentare”.

“Opportunità come la nuova partnership accademica con il Kazakistan e il rafforzamento delle relazioni con questo Paese – concludono Anile e Lanza – testimoniano ancora una volta l’attenzione di Forza Italia per Reggio Calabria e i suoi giovani, nella più ampia strategia di rinnovare la città e la sua attrattività”.