Le parate a Parigi, il cuore a Reggio. Mariano Porpiglia: “sogno PSG e Nazionale. E Donnarumma…” | INTERVISTA

StrettoWeb

È partito da Parigi per arrivare a Reggio Calabria. Sono più di 1000 km e circa 11-12 ore di macchina. Il viaggio è lungo ma lo affronta con il sorriso di chi sa che passerà un’estate fra gelati, sole, mare e spensieratezza nella terra dei nonni paterni, originari di Melia di Scilla. Mariano Porpiglia ha 13 anni, frequenta le scuole medie a Parigi, gioca come portiere nell’Orly (fucina di talenti che spiccano spesso il volo verso club importanti) e sogna di seguire le orme di Gigio Donnarumma, il suo idolo, che è riuscito a incontrare di persona: “è altissimo! Troppo simpatico“, ci ha raccontato.

Perchè proprio il portiere? “Non lo so… mi è piaciuto e poi i portieri sono un po’ pazzi“, ci ha risposto sorridendo, spiegando di aver iniziato come giocatore di movimento e poi di essersi innamorato del ruolo fra i pali. Nonostante la giovane età, Mariano è seguitissimo sui social e di lui si parla molto bene in Francia: ha già effettuato due allenamenti con il PSG, ma anche con altre squadre importanti quali Le Havre, Nantes, Brest, Metz e Angers.

Tifa PSG, ma papà Antonino gli ha trasmesso anche la passione per la Reggina, tanto che nei giorni scorsi ha visitato anche il centro sportivo Sant’Agata restandone molto colpito. Gli piacerebbe vestire sia la maglia dei parigini che quella amaranto, insieme a quella della Nazionale: francese? No. Italiana! Chissà che il futuro di Mariano Porpiglia possa essere roseo, anzi… più azzurro che mai!

Il procuratore Alfonso Stellittano: “per Mariano e i giovani il calcio deve essere divertimento”

Mariano, oltre che dalla famiglia, è seguito da Alfonso Stellittano, giovane procuratore francese che condivide con lui le origini calabresi. “Sono nato in Francia ma i miei genitori sono di Fossato Ionico“, racconta a StrettoWeb. Alfonso, procuratore dell’astro nascente del Sunderland, Elizier Mayenda, pronto a calcare i grandi palcoscenici della Premier League, sottolinea quanto, da procuratore, stia attento al divertimento Mariano: “è un sostegno alla passione. Mariano è giovane, basta che lui gioca e ha piacere nel farlo. Ha una mentalità calma, ha doti tecniche e atletiche interessanti, gioca con i piedi, sulla linea, nell’area. Ma come ho detto, per il momento l’importante è che gli piaccia giocare“.