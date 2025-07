Inaugurazione Parco Primavera, Merenda: “vico Neforo torna a vivere”

StrettoWeb

“Dopo gli interventi realizzati dall’Amministrazione comunale, vico Neforo torna a vivere e a essere un punto di riferimento per il quartiere San Brunello, uno dei più antichi e significativi della città“. Ad affermarlo è il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini, Massimiliano Merenda: “grazie alla realizzazione del Parco Primavera – ha aggiunto – restituiamo ai cittadini un luogo di aggregazione, socializzazione e svago. Non si tratta solo di creare uno spazio sotto casa, ma di offrire reali opportunità per tutte le fasce d’età: un’area giochi attrezzata per i più piccoli, un campetto da calcio per lo sport e il tempo libero di giovani e adulti. È un intervento che si inserisce all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana avviato dalla nostra Amministrazione, con l’obiettivo di restituire ai cittadini la possibilità di riappropriarsi dei propri spazi e della propria quotidianità nei quartieri“.

“L’intervento rientra in una visione organica e coerente della programmazione territoriale – ha continuato Merenda – Guardando all’intero piano di interventi portati avanti negli ultimi anni, è evidente l’attenzione dedicata ai bambini, per i quali sono stati pensati e realizzati spazi accoglienti in numerosi contesti cittadini. Parchi giochi e aree attrezzate sono sorti o sono stati riqualificati in diverse zone, dal Rione Marconi al Parco del Tempietto, fino al Parco del Vento a Pellaro, segno concreto di un impegno diffuso verso la vivibilità dei quartieri“.

“Come delegato al Decoro Urbano e ai Parchi e Giardini – ha concluso il consigliere – tengo a sottolineare che anche a Vico Neforo, nell’ambito del Parco Primavera, è stata data la giusta rilevanza alla valorizzazione del verde. In occasione dell’inaugurazione, il Comune ha voluto compiere un gesto simbolico ma carico di significato: abbiamo piantato due alberi di agrumi tipici del Mediterraneo, un bergamotto e un mandarino. È un atto che racconta di nuovi inizi, ma anche della necessità di cura e attenzione. Ora spetta agli abitanti di Vico Neforo custodire questi interventi, viverli quotidianamente e farli diventare luoghi del cuore per l’intera comunità”.