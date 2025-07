Parco Cacozza, Cuzzocrea: “già da mesi illuminato da Enel X. Lavoriamo tutti per il bene della città”

StrettoWeb

“Come amministratori accogliamo favorevolmente ogni attenzione rivolta al bene pubblico, e in particolare a spazi cari alla nostra comunità, a luoghi del cuore come il Parco “Federica Cacozza” nella zona sud della città”. Ad affermarlo è il consigliere comunale con delega all’Illuminazione, Giuseppe Cuzzocrea, in merito alle notizie diffuse in questi giorni sull’illuminazione dello stesso parco. “Mi preme precisare, nel rispetto della verità dei fatti – ha chiarito Cuzzocrea – che i lavori di riqualificazione dell’illuminazione del parco sono stati avviati già da luglio 2024, nell’ambito di un intervento programmato e realizzato da Enel X, e completati a marzo 2025, in modo che il parco possa essere pienamente illuminato nelle ore serali”.

“Quando si lavora in sinergia, i risultati si vedono”

“L’intervento ha previsto l’installazione di 24 nuovi apparecchi LED di arredo urbano, che hanno sostituito le vecchie paline, ormai obsolete, nell’ottica di un più ampio piano di efficientamento energetico portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà. Ogni contributo che mira a migliorare la città è benvenuto – ha concluso Cuzzocrea – ma è giusto anche riconoscere il lavoro svolto in questi mesi con il supporto degli uffici tecnici e dei partner coinvolti. Quando si lavora in sinergia e con visione, i risultati arrivano e restano a disposizione di tutti”.