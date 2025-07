Parchi Marini, si va verso piano strategico: approvata dotazione organica dell’ente

StrettoWeb

Continuano l’azione di organizzazione interna, la pianificazione degli interventi, le iniziative di ascolto e di confronto e più in generale la missione di informazione, sensibilizzazione e di posizionamento culturale e metodologico dell’Ente per i Parchi Marini della Calabria (EPMR). Con un obiettivo strategico chiaro: elevare e qualificare la tutela e la fruizione dei tanti e diversi giacimenti protetti di cui può e deve godere, 365 giorni l’anno, in una diversa visione dello sviluppo locale eco-sostenibile, l’intero perimetro costiero e marino della penisola calabrese.

“Ci sentiamo co-protagonisti – dichiara il Direttore Generale Raffaele Greco che nei giorni scorsi è intervenuto nel corso del panel di approfondimento sulla risorsa mare e sul valore della Bandiera Blu per l’economia costiera nell’ambito della V edizione del Filmare Festival, a Praia a Mare – di questa innegabile stagione di nuova consapevolezza impressa su contenuti, funzioni, azione e prospettive connesse all’impegno istituzionale dell’EPMR, dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto; una determinazione – sottolinea – che non ha precedenti se si considera che l’istituzione dell’Ente risale al 2008 e che la prima Legge Regionale in merito è del 2013“.

Comitato indirizzo avrà ruolo consultivo con soggetti territoriali

“Oggi, dopo il passaggio storico dalla lunga fase commissariale alla gestione ordinaria con la nomina di due degli organi previsti (il Direttore Generale ed il Revisore), con la recente approvazione anche della dotazione organica dell’Ente da parte della Giunta Regionale su iniziativa dell’Assessore regionale all’ambiente Giovanni Calabrese, che – sottolinea – ringrazio per l’attenzione e l’impegno, a completare la struttura sarà la prossima costituzione del Comitato di indirizzo che avrà un preziosissimo ruolo consultivo, di ascolto e di confronto oltre che con Arpacal e Regione Calabria, anche con i rappresentanti dei comuni i cui territori sono inclusi nei Parchi Marini e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”.

Doppio Binario: valutazione stato di salute del mare e del water front

“A quel punto – spiega il Direttore – potremo e dovremo procedere, finalmente dotati degli strumenti di pianificazione e conoscitivi adeguati, con il Piano Strategico del Piano che andrà redatto, come prescrivono le leggi regionali di settore, entro 18 mesi dall’istituzione degli organi e avendo bene in mente il doppio obiettivo che identifica e distingue l’azione di governo che è anche culturale ed economica dell’EPMR: da una parte, proseguire la valutazione delle condizioni ambientali marine; dall’altra, destinare attenzione analoga ed anzi maggiore sul water front, ovvero su tutto il sistema urbano territoriale e dei servizi che si interfaccia con il mare e che, soprattutto la penisola calabrese, prevalentemente montana e collinare, rappresenta la risultante del bacino versante, anzi lo specchio fedele dello stato di salute dell’entroterra“.

“Il Piano Strategico – continua – che assumerà un ruolo sovraordinato rispetto ai piani urbani strategici comunali e che sarà fondamentale per l’emanazione di regolamenti, per le zonizzazioni e quindi per la selezione delle zone a maggiore o minore tutela, rappresenta – ribadisce Greco – la vera sfida che abbiamo di fronte e rispetto alla quale saremo rigorosi, attenti ed al tempo stesso sobri, privilegiando ascolto e collaborazione con tutti gli attori territoriali“.

Verso il Piano Integrato per il Parco Marino Costa degli Dei

Verso il Piano integrato per il Parco Marino Costa degli Dei. Ed è, questo, il tema della giornata di studio promossa dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vibo Valentia, dall’Ente Parchi Marini Regionali Calabria e la Regione Calabria che sarà ospitata dalle ore 10 di domani, venerdì 18 Luglio, nella sede operativa dell’EMPR, nella Tonnara di Bivona a Vibo Valentia.

Parterre prestigioso con istituzioni, associazioni, esperti e docenti

Coordinati da Roberto Cosentino, Dirigente UOA Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Naturale Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria, introdurranno i lavori Raffaele Greco, Direttore Generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali Calabria e Fabio Foti, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Vibo Valentia. Dopo gli indirizzi di saluto dell’Assessore regionale all’Ambiente, Tutela Territorio e Lavoro Giovanni Calabrese; del Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata, Giuseppe Sciarrone; del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana Salvatore Siviglia e del Direttore Generale ARPACAL Michelangelo Iannone; interverranno la Direttrice del Servizio tutela specie Protette Ricerca Ambientale (ISPRA) Maria Siclari; Patrizia Bottaro dello Studio Pica Ciamarra Associati – Laboratorio di progettazione integrata; Silverio Greco, Professore Ordinario di Ecologia all’Università di Palermo e Vice Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli; e Mosè Ricci, docente del Dipartimento Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura all’Università La Sapienza di Roma. Le conclusioni della Giornata di studio, alla quale parteciperanno insieme al Comitato del Parco, i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, enti istituzionali, categorie produttive, saranno affidate a Roberto Danovaro, Professore ordinario di Ecologia dell’Università Politecnica delle Marche e Presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra.