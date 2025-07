Papa Leone XIV scopre le sue radici milazzesi: la rivelazione durante un incontro con don Stefano Trio

StrettoWeb

Un incontro toccante e ricco di significato quello avvenuto nei giorni scorsi tra Papa Leone XIV e don Stefano Trio, sacerdote milazzese e Segretario Generale della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. Proprio durante questo primo colloquio, don Stefano ha avuto modo di svelare al Santo Padre un dettaglio sorprendente sulle sue origini: tra gli antenati del Pontefice, i Riggitano, figura anche il nonno, che visse a Milazzo, in via Sant’Agostino, prima di emigrare negli Stati Uniti.

La notizia ha suscitato grande curiosità in Leone XIV, che ha subito chiesto: “Ma esiste ancora quella chiesetta?” riferendosi alla vicina chiesa di Sant’Agostino. La risposta di don Stefano, purtroppo, è stata negativa: “No, Santità. È andata distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale“.

Una scoperta emozionante e un dono prezioso

A rendere il momento ancora più significativo, don Stefano ha consegnato al Papa una dettagliata relazione genealogica, realizzata con cura dalla Società Milazzese di Storia Patria. Sfogliandola, il Pontefice ha potuto ripercorrere frammenti della storia della sua famiglia e ammirare alcuni scorci del patrimonio culturale milazzese, tra cui le eleganti geometrie del Duomo antico.

Grande lo stupore del Santo Padre nell’apprendere anche un’altra curiosità storica: anche Papa Leone II, uno dei suoi predecessori, era originario delle terre milazzesi, al punto che Milazzo gli ha dedicato una via in contrada San Marco.

Un messaggio speciale per Milazzo

Al termine dell’incontro, Papa Leone XIV ha voluto lasciare un segno tangibile del suo affetto per la città di Milazzo: una fotografia con dedica autografa. Il messaggio recita: “Alla città di Milazzo con la mia benedizione”, una benedizione che, come ha precisato don Stefano, è estesa a tutte le famiglie, agli ammalati e all’intero popolo di Dio.

Il prezioso dono sarà custodito da don Stefano fino al suo ritorno in città, quando verrà consegnato al sindaco Pippo Midili.

Don Stefano Trio: una figura stimata anche a Roma

Originario di Milazzo, don Stefano è noto per il suo lungo impegno presso la parrocchia del Sacro Cuore. Ordinato sacerdote il 9 maggio 2015, si è distinto per le sue qualità umane e spirituali, conquistando in breve tempo la stima delle alte gerarchie ecclesiastiche. Il suo impegno gli è valso ruoli di rilievo anche nella CEI – Conferenza Episcopale Italiana, oltre al prestigioso incarico che oggi ricopre a Roma.