Palmi, scoperti allacci abusivi alla rete idrica. Ranuccio: “ringrazio le forze dell’ordine” | INTERVISTA

Durante un’operazione di controllo del territorio, il personale tecnico del Consorzio Acquedotto Vina, con il supporto operativo delle forze dell’ordine, hanno scoperto a Palmi, vari allacci abusivi all’acqua. Il Sindaco Giuseppe Ranuccio, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha espresso soddisfazione: “le operazioni sono ancora in corso, ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo”, rimarca il primo cittadino.

“L’acqua è un bene prezioso, da utilizzare in modo responsabile e secondo le regole. Ogni prelievo non autorizzato danneggia l’intera comunità”, conclude Ranuccio.