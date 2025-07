Palmi si prepara al Premio “Diritto, cultura e informazione”, presentata la 3ª edizione | INTERVISTE

StrettoWeb

Nella Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Premio “Diritto, cultura e informazione”, in programma per il 2 agosto alle ore 21:30 nella suggestiva cornice della Villa Comunale. Promosso in collaborazione dall’Ordine degli Avvocati di Palmi, dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – sezione di Palmi e dall’AIGA – sezione di Palmi, l’evento torna a essere un punto di riferimento per la città e per tutto il territorio.

Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà il dialogo tra esperienze di vita e competenze professionali, in un confronto aperto tra mondo giuridico, giornalismo, forze dell’ordine e cultura. A introdurre e moderare la serata sarà il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, che accompagnerà il pubblico in un percorso ricco di riflessioni e testimonianze.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: