Palmi, porto senza rotta: “tra incuria e promesse mancate”. La denuncia: “rifiuti e stato di abbandono”

Il Movimento Faro esprime “forte preoccupazione per il perdurante stato di abbandono in cui versa il porticciolo turistico della Tonnara. Dopo sei anni di denunce pubbliche e di richieste formali, nulla è cambiato: lo scalo continua ad essere escluso dai piani di sviluppo dell’Autorità Portuale, nonostante la sua indiscutibile valenza strategica per il rilancio turistico e culturale della città. Tra concessioni contese, lavori della banchina di terra previsti e mai avviati – nonostante siano già appaltati e in teoria calendarizzati per il prossimo ottobre – si assiste a una totale assenza di comunicazioni ufficiali da parte degli enti competenti. I concessionari e gli operatori continuano ad essere lasciati nell’incertezza, mentre la struttura giace soffocata dal degrado” si legge ancora nella denuncia.

“A peggiorare ulteriormente la situazione, la presenza di rifiuti e materiali abbandonati lungo gli spazi del porto: un segnale tangibile del vuoto gestionale e della mancanza di attenzione istituzionale. Il Movimento Faro ritiene che, al di là delle competenze amministrative specifiche, l’Amministrazione comunale debba farsi carico di garantire almeno il decoro della struttura, sollecitando in modo energico gli interventi di pulizia, bonifica e ripristino dell’area. Serve una presa di posizione netta e un cambio di passo. Palmi dispone di un delegato presso l’Autorità Portuale: tale figura deve agire con tempestività per rappresentare le istanze del territorio, favorire un dialogo costante con i concessionari e promuovere una reale programmazione operativa”.

Il Porto è un patrimonio della comunità

“Il porto della Tonnara non è solo un tema tecnico o burocratico: è un patrimonio che appartiene alla comunità, uno spazio che può e deve diventare leva di sviluppo economico, ambientale e culturale. Il Movimento Faro, pur denunciando l’inerzia istituzionale che ha finora caratterizzato la gestione del porticciolo della Tonnara, rinnova la propria disponibilità a collaborare con tutte le realtà politiche, amministrative e civiche che vogliano realmente promuovere il recupero e la valorizzazione del sito” si legge ancora.

“Crediamo che solo attraverso il dialogo, il senso di responsabilità e una visione condivisa sia possibile restituire al porto il ruolo che merita. La nostra azione non si limita alla critica: siamo pronti a proporre soluzioni, e contribuire alla costruzione di una progettualità concreta che metta al centro la comunità palmese e il suo diritto a uno sviluppo dignitoso e sostenibile” si chiude la nota.