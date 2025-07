Rotary Club Palmi, concorso “Ripopolare il futuro”: sul podio l'”Einaudi-Alvaro”

StrettoWeb

Lunedì 30 giugno, presso la Casa della Cultura di Palmi, si è tenuto l’incontro “Rotaract Palmi per il Futuro. Le idee e i luoghi per la rinascita”, a cura del Rotary Club Rotaract Palmi. Dopo i saluti istituzionali a cura di Diego Riccardi, Presidente Rotary Club Palmi, di Lavinia Saffioti, Delegata Rotary Club Palmi per il Rotaract, e di Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi, è stato il momento della presentazione del progetto “Renew-Sala d’Ingresso della Casa della Cultura. I luoghi della cultura aperti al cittadino“, con la moderazione di Francesco Salerno, Presidente Rotaract Club Palmi, gli interventi di Miryam Costa, Promotrice ed Organizzatrice del progetto “Renew Calabria”, di Stefano Ierace, Responsabile Area 8 – Servizi di Welfare e Cultura, e le conclusioni affidate a Fabrizio Nucera, Delegato Zona Enotria Distretto 2102.

L’evento ha visto inoltre la premiazione del concorso creativo “Ripopolare il futuro. Idee e visioni contro lo spopolamento”. L’allievo dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi Gioele Mercuri si è aggiudicato il secondo posto al concorso. Ad accompagnarlo, la prof.ssa Camilla Alampi. In rappresentanza dell’istituto pianigiano, presente il prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS. A completare la delegazione della scuola, Emanuele Barone, allievo dell’Alvaro e membro della Consulta Giovanile del Comune di Palmi.

A complimentarsi con Gioele Mercuri per l’importante riconoscimento, il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Eburnea, e i suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.